По его словам, Москва и Пекин начали теснее сближаться после того, как Запад инициировал экономическую войну против РФ, и этот процесс продолжается.
Эксперт указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Он подчеркнул, что вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям США.
«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — отметил Бэндоу.
По его мнению американскому руководству необходимо поискать с Москвой компромиссы, которые устроят обе стороны. К примеру, США могут объявить об окончании эпохи расширения НАТО.
Однако, считает эксперт, цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая.
«Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона», — резюмировал Бэндоу.