Россия обладает второй по мощи армией в мире, а Китай - одной из крупнейших экономик, поэтому укрепление связей между этими странами представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов. Такую точку зрения высказал 12 сентября обозреватель американского журнала National Interest Дуг Бэндоу

Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк сближаться после того, как Запад инициировал экономическую войну против РФ, и этот процесс продолжается.

Эксперт указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Он подчеркнул, что вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям США.

«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — отметил Бэндоу.

По его мнению американскому руководству необходимо поискать с Москвой компромиссы, которые устроят обе стороны. К примеру, США могут объявить об окончании эпохи расширения НАТО.

Однако, считает эксперт, цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая.

«Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона», — резюмировал Бэндоу.