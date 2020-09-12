Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал болтологией слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о невозможности выполнения Минских соглашений. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости

Кравчук: Минские соглашения не могут быть исполнены, но есть выход © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Он добавил, что Кравчук зондирует общественное мнение на предмет того, будет ли скандал, если Украина откажется от выполнения Минских соглашений.

По мнению Бальбека, позиция официального Киева в этом случае никого в России и Европе не удивит.

«Сегодня украинское государство — это некая доярка Груня, которая мечется между коров, пытаясь найти самую дойную. В итоге стадо разбежалось, а Груня осталась с пустым ведром, и теперь у нее и коровы виноваты, и погода не та, и выполнять свои обязанности она не будет, потому что "все против нее"», — добавил Бальбек.

Глава украинской делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук накануне заявил, что выполнить Минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать «нормандский формат».