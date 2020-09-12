«Это, к сожалению, уже обычная для Запада цензура. Не тянут свободу слова. Зато Россия по свободе слова остается чемпионом мира. Нигде нет такого диапазона мнений и высказываний. Нам не страшно. Мы в балансе» — сказал Киселев.
Накануне Apple уведомила «Россию сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», популярного новостного приложения Вести.ру, а также НТВ из каталога AppStore на территории Украины.