Требование Службы безопасности Украины к Apple удалить на Украине приложения «России сегодня» является обычной для Запада цензурой. Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает 11 сентября РИА Новости

Цензура никак не поможет Зеленскому © пресс-служба президента Украины Накануне Apple уведомила «Россию сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», популярного новостного приложения Вести.ру, а также НТВ из каталога AppStore на территории Украины.