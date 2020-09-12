Сейчас белорусская оппозиция проигрывает президенту Александру Лукашенко, однако она может сделать ход в случае принятия поправок к Конституции. Об этом историк Аркадий Гольдин сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, во что пытается втянуть Лукашенко белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Нынешний раунд борьбы оппозиция, похоже, проиграла. Свалить Лукашенко сейчас не удалось, до 2022 года вряд ли удастся и, скорее всего, если поправки действительно вынесут на референдум и их реальное содержание будет соответствовать тому, что сейчас заявлено, оппозиция постарается сыграть по новым правилам с максимальным успехом», — сказал Гольдин.

Он напомнил, как в Чили противники диктатуры Аугусто Пиночета сыграли по его же правилам и в итоге выиграли. При этом эксперт отметил, что многое будет зависеть от содержания поправок.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.