Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно готовится реформировать конституцию страны, однако не исключено, что в какой-то момент он по тем или иным причинам может от этого отказаться. Об этом историк Аркадий Гольдин сказал в интервью изданию Украина.ру

Благодаря конституционной реформе Белоруссия сможет развиваться в европейском русле – политолог © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

Гольдин напомнил, что о возможности конституционной реформы Лукашенко говорил еще с 2016 года, поэтому, по мнению эксперта, конституционная реформа действительно готовится и вероятность ее проведения высока.

«Но я не исключаю возможности того, что Лукашенко под тем или иным предлогом "отыграет назад" или начнет переносить сроки, прямо не отказываясь от реформы», — отметил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.