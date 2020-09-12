Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
Гольдин напомнил, что о возможности конституционной реформы Лукашенко говорил еще с 2016 года, поэтому, по мнению эксперта, конституционная реформа действительно готовится и вероятность ее проведения высока.
«Но я не исключаю возможности того, что Лукашенко под тем или иным предлогом "отыграет назад" или начнет переносить сроки, прямо не отказываясь от реформы», — отметил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.