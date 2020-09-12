В среду, 9 сентября, Богдан дал 4-часовое интервью Дмитрию Гордону, в котором, не называя имен, нелестно отзывается о работе Ермака.
«Вечных руководителей администрации не бывает <…>, поэтому я думаю, что судьба Ермака зависит не столько от таких интервью или таких обвинений Богдана, сколько от оценки Зеленским работы Ермака. Конечно, может быть, у Зеленского найдется время посмотреть интервью, какие-то вещи оценить для себя. Но точно здесь влиять на судьбу Ермака будут другие факторы», — сказал Фесенко.
При этом он отметил, что противостояние Богдана с Ермаком стало главным двигателем и «эмоциональным стержнем» этого интервью.
В феврале Богдан подал заявление об отставке с поста главы ОПУ, который занимал с мая 2019 года. Новым руководителем своей администрации Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.