«Разоблачительное» интервью экс-руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана не является угрозой для нынешнего главы ОПУ Андрея Ермака. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Украина) Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Добро пожаловать в Средневековье. Что показало интервью Андрея Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону, в котором, не называя имен, нелестно отзывается о работе Ермака.

«Вечных руководителей администрации не бывает <…>, поэтому я думаю, что судьба Ермака зависит не столько от таких интервью или таких обвинений Богдана, сколько от оценки Зеленским работы Ермака. Конечно, может быть, у Зеленского найдется время посмотреть интервью, какие-то вещи оценить для себя. Но точно здесь влиять на судьбу Ермака будут другие факторы», — сказал Фесенко.

При этом он отметил, что противостояние Богдана с Ермаком стало главным двигателем и «эмоциональным стержнем» этого интервью.

В феврале Богдан подал заявление об отставке с поста главы ОПУ, который занимал с мая 2019 года. Новым руководителем своей администрации Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.