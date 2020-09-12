В среду, 9 сентября, Богдан дал 4-часовое интервью Дмитрию Гордону, в котором, не называя имен, нелестно отзывается о работе действующего главы ОПУ Андрея Ермака.
По словам Фесенко, противостояние между бывшим и нынешним руководителями Офиса очевидно. При этом политолог отметил, что, говоря о Ермаке в этом интервью, Богдан повторил ошибку, которая привела его к отставке.
«У Богдана была такая фраза в интервью: "Меня отовсюду выгоняли: из детсада, из школы, из пионерлагеря, вот из Офиса президента выгнали". Его проблема — это чрезмерная конфликтность, а Зеленский не любит конфликтов в своей команде. Если Богдан хотел воздействовать на Зеленского, надо было действовать по-другому», — отметил эксперт.
В феврале Богдан подал заявление об отставке с поста главы ОПУ, который занимал с мая 2019 года. Новым руководителем своей администрации Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.