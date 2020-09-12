Главная проблема экс-руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана - его чрезмерная токсичность, а Зеленский не любит конфликты. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Украина) Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Добро пожаловать в Средневековье. Что показало интервью Андрея Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону, в котором, не называя имен, нелестно отзывается о работе действующего главы ОПУ Андрея Ермака.

По словам Фесенко, противостояние между бывшим и нынешним руководителями Офиса очевидно. При этом политолог отметил, что, говоря о Ермаке в этом интервью, Богдан повторил ошибку, которая привела его к отставке.

«У Богдана была такая фраза в интервью: "Меня отовсюду выгоняли: из детсада, из школы, из пионерлагеря, вот из Офиса президента выгнали". Его проблема — это чрезмерная конфликтность, а Зеленский не любит конфликтов в своей команде. Если Богдан хотел воздействовать на Зеленского, надо было действовать по-другому», — отметил эксперт.

В феврале Богдан подал заявление об отставке с поста главы ОПУ, который занимал с мая 2019 года. Новым руководителем своей администрации Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.