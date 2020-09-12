В среду, 9 сентября, Богдан дал 4-часовое интервью Дмитрию Гордону.
«Я бы сказал, пафос интервью — "Владимир Александрович [Зеленский], я вам не враг. Ваш враг — это [нынешний глава ОПУ Андрей] Ермак"… Главная обида — на Ермака, а Зеленскому — сигнал, что он ему не враг и что он к нему по-прежнему относится хорошо, просто считает, что теперь все делается неправильно и неэффективно», — сказал Фесенко.
В феврале Богдан подал заявление об отставке с поста главы ОПУ, который занимал с мая 2019 года. Новым руководителем своей администрации Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.