В российско-белорусских отношениях уже нет места судьбоносным решениям. Все судьбоносные решения были приняты еще много лет назад. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Карназыцкий объяснил, почему лидеры белорусской оппозиции пустили все на самотёк © Скриншот с видео Украина.ру

Эксперт пояснил, что сегодня Россия и Белоруссия просто движутся по тому же пути, который они определили примерно сто лет назад, когда белорусский и российский народ начали вместе строить и развивать свою историю.

«На момент развала Советского Союза протесты были в Киеве и в Москве, а Беларусь была за сохранение СССР. Нас просто оставили без него. Нас не спрашивали, хотим мы выйти из Союза или нет. Мы просто вышли из него, потому что Союз из нас вышел», — указал Карназыцкий.

Политолог добавил, что от этой встречи нужно ждать не каких-то судьбоносных решений, а продвижения по тем союзным картам, которые были приняты ранее.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.