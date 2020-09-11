Apple уведомила МИА «Россия сегодня» о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore. Об этом 11 сентября сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства

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«Как сообщили в МИА "Россия сегодня", в письме, полученном от Apple, содержится "уведомление об удалении приложений агентства из украинского сегмента AppStore по просьбе СБУ», — говорится в сообщении.

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов. В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.