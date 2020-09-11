Во время Второй мировой войны ОУН-УПА активно сотрудничала с нацистами, совершая военные преступления против мирного населения. Одной из самых громких трагедий стала Волынская резня в 1943 году, в ходе которой от их рук погибли несколько десятков тысяч поляков. Героизация националистических лидеров на Украине вызывает критику со стороны многих историков, общественных деятелей и политиков.
«Президент Украины поднял вопрос об исторической памяти, а именно о включении в реестр воинских захоронений и восстановлении законной украинской могилы на горе Монастырь у села Верхрата», — говорится в сообщении Офиса президента Украины.
Также отмечается, что президент Польши в ответ выразил надежду решить этот вопрос ко времени своего визита на Украину, запланированного на октябрь.
Украина в 2017 году запретила польским исследователям проводить работы по поиску захоронений поляков на своей части исторической территории Волыни, где во время Второй мировой войны украинские националисты уничтожали польское население.
Этот запрет был введен после того, как на польской части Волыни был демонтирован один из памятников УПА. Два года спустя стороны достигли договоренности о восстановлении украинских памятников на территории Польши, а Киев разрешил Варшаве продолжать поисковые работы на территории Украины.