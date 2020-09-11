Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым восстановление могилы националистов из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в польском селе Верхрата и включение ее в реестр воинских захоронений. Он заявил об этом в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой 11 сентября

Яков Кедми ответил на вопрос, почему Нетаньяху не критикует нацизм в Украине © пресс-служба президента Украины

«Президент Украины поднял вопрос об исторической памяти, а именно о включении в реестр воинских захоронений и восстановлении законной украинской могилы на горе Монастырь у села Верхрата», — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Также отмечается, что президент Польши в ответ выразил надежду решить этот вопрос ко времени своего визита на Украину, запланированного на октябрь.

Украина в 2017 году запретила польским исследователям проводить работы по поиску захоронений поляков на своей части исторической территории Волыни, где во время Второй мировой войны украинские националисты уничтожали польское население.

Этот запрет был введен после того, как на польской части Волыни был демонтирован один из памятников УПА. Два года спустя стороны достигли договоренности о восстановлении украинских памятников на территории Польши, а Киев разрешил Варшаве продолжать поисковые работы на территории Украины.