Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что, возможно, он немного «пересидел» на своем посту, только увеличит его сторонников. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: События в Беларуси дали России время подготовиться к отражению цветной революции © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

«Я думаю, что это только прибавит сторонников Лукашенко, потому что он сам озвучил это понимание — что власть должна меняться и должна развиваться», — уверен Карназыцкий.

Конституционная реформа в Белоруссии зрела давно, но события у соседей, когда технологии Майдана перевернули ту же Украину, Грузию и Армению, вынудили Лукашенко немного подождать с этой реформой, пояснил политолог.

Но даже в правящей белорусской элите все понимают, что реформа нужна, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.