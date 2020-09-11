Эксперт подчеркнул, что сторонники Лукашенко поддерживают его во всем, и даже в этом понимании, что он, возможно, пересидел на своем посту.
«Я думаю, что это только прибавит сторонников Лукашенко, потому что он сам озвучил это понимание — что власть должна меняться и должна развиваться», — уверен Карназыцкий.
Конституционная реформа в Белоруссии зрела давно, но события у соседей, когда технологии Майдана перевернули ту же Украину, Грузию и Армению, вынудили Лукашенко немного подождать с этой реформой, пояснил политолог.
Но даже в правящей белорусской элите все понимают, что реформа нужна, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.