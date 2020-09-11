Причиной блокировки целого пакета приложений российской компании послужило требование Службы безопасности Украины. Сделано это было в рамках украинского законодательства в части «декоммунизации».

Apple учел пожелание Украинских властей и направил в ВГТРК уведомление об изъятии приложений из каталога Appstore.

Декоммунизация важнее. Верховный суд Украины запретил переименование улицы в честь Гандзюк
Декоммунизация важнее. Верховный суд Украины запретил переименование улицы в честь Гандзюк
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В рамках закона о декоммунизации за последние годы на Украине сменились сотни названий. Причём коснулось это не только улиц и станций метро, но и целых городов.

Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.

В Киеве переименовано почти 200 улиц. В их числе улица Максима Горького — теперь это улица Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.

С этой же целью — отказаться от всего русского — на Украине запрещено вещание российских телеканалов, радио и заблокированы российские интернет-издания.