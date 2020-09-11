Приложения из пакета ВГТРК, а именно «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и «Вести.ру» изъяли из магазина Appstore на территории Украины, сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании 11 сентября

Причиной блокировки целого пакета приложений российской компании послужило требование Службы безопасности Украины. Сделано это было в рамках украинского законодательства в части «декоммунизации».

Apple учел пожелание Украинских властей и направил в ВГТРК уведомление об изъятии приложений из каталога Appstore.

Декоммунизация важнее. Верховный суд Украины запретил переименование улицы в честь Гандзюк © khersondaily.com

Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.

В Киеве переименовано почти 200 улиц. В их числе улица Максима Горького — теперь это улица Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.

С этой же целью — отказаться от всего русского — на Украине запрещено вещание российских телеканалов, радио и заблокированы российские интернет-издания.