Последняя попытка обвалить финансовую систему Белоруссии «по призыву из-за рубежа» не привела к критическим последствиям, но не стоит ждать, что подобные атаки прекратятся. Решением проблемы может стать перевод системы на российский рубль, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру

В Киеве пояснили, как именно российский рубль обрушил курс гривны © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Необходимо создание единого эмиссионного центра, функции которого мог бы исполнять Центральный банк России с делегированием в его руководство представителей республики Белоруссия. Введение российского рубля сделало бы бессмысленными атаки на финансовую систему», — сказал Киселев.

Смена белорусского на российский рубль также позволила бы, уверен эксперт, сохранить валютные резервы республики и повысить уровень жизни населения, а кредиты для бизнеса в этом случае станут дешевле.

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.