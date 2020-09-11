Атака на финансовую систему республики, уточнил эксперт, произошла путем снятия денежных средств со вкладов и конвертацией их в валюту, к чему очень чувствителен белорусский рубль, но устойчив российский.
«Необходимо создание единого эмиссионного центра, функции которого мог бы исполнять Центральный банк России с делегированием в его руководство представителей республики Белоруссия. Введение российского рубля сделало бы бессмысленными атаки на финансовую систему», — сказал Киселев.
Смена белорусского на российский рубль также позволила бы, уверен эксперт, сохранить валютные резервы республики и повысить уровень жизни населения, а кредиты для бизнеса в этом случае станут дешевле.
Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.