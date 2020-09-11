Информацию о встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Российской Федерации Владимиром Путиным 14 сентября в Москве уже подтвердили в Кремле. Главное, чтобы она не прошла в стиле «нефть в обмен на поцелуи», сказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру

По мнению культуролога, для решения белорусского вопроса нужны практические шаги в направлении укрепления Союзного государства, что-то, что сделает «необратимой» общность Белоруссии и России.

Киселев объяснил, чем Лукашенко похож на своих противников в Литве и Польше © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

«Присутствие наших военных успокоило бы горячие головы в Варшаве, где уже признали Тихановскую президентом, грезят о возвращении Гродно и Речи Посполитой «от моря до моря»», — сказал он.

Российское присутствие в виде авиабазы или совместной мотострелковой бригады на варшавском направлении остудит «горячие головы в Варшаве», а белорусам позволят спокойно проводить реформы, «за гранью дружеских штыков» из Европы.

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным 14 сентября в Москве.

В Кремле заявили, что встреча не предполагает пресс-конференции или подписания-каких-либо документов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что основным вопросом будет обсуждение рефинансирования белорусского долга перед Россией. Обсудят и торгово-экономические вопросы.