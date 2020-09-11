Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию «Оскар» в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщается на сайте Госкино Украины

В этом году в национальном отборе участвуют три фильма. Это драма «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича, лирическая комедия «Мои мысли» тихие режиссера Антонио Лукича и документальная лента «Земля голубая, как апельсин» Ирины Цилык.

На сайте представлен синопсис всех трех лент. События картины «Атлантида» разворачиваются в 2025 году, «после будущей победы Украины в войне с Россией». На фоне опустошенных территорий возвращенного в состав Украины Донбасса рождается новая любовь, гласит описание на сайте Госкино.

В картине Цилык рассказывается о семье, которая живет в прифронтовой зоне Донбасса. Ранее лента получила премию за лучшую режиссуру на кинофестивале «Санденс» в категории мирового документального кино. Польская комедия об украинском гастарбайтере поборется за «Оскар» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В фильме Лукича разворачивается история молодого звукорежиссера, которому для успешной эмиграции в Канаду нужно записать голоса разных украинских животных, в том числе редкой раховской кряквы. Герой отправляется на ее поиски вместе с матерью.

Объявление результатов национального отбора состоится 24 сентября.