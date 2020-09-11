Водные украино-румынские учения «Riverian-2020», во время которых 13 судов тренировались отражать нападение с воздуха и тралить мины, завершились на Дунае. Об этом 11 сентября сообщает официальный сайт Госпогранслужбы

Как Румыния согласилась на принадлежность Бессарабии Российской Федерации и признала Одесскую республику © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, 13 судов — участников учений в течение трех дней преодолели 200 морских миль и отработали около 50 различных тренировочных сценариев.

Совместно с пограничной полицией Румынии морская охрана Госпогранслужбы отработала элемент поиска и спасения человека, упавшего за борт. Также группа тральщиков впервые в истории учений совершила условное траление района реки, обнаружила и уничтожила учебную подводную мину.

Пограничники отмечают, что все мероприятия учений были организованы без ущерба экосистеме Дуная.