В течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени, и почти до выхода в море. Учения начались в день визита в Румынию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, 13 судов — участников учений в течение трех дней преодолели 200 морских миль и отработали около 50 различных тренировочных сценариев.
Совместно с пограничной полицией Румынии морская охрана Госпогранслужбы отработала элемент поиска и спасения человека, упавшего за борт. Также группа тральщиков впервые в истории учений совершила условное траление района реки, обнаружила и уничтожила учебную подводную мину.
Пограничники отмечают, что все мероприятия учений были организованы без ущерба экосистеме Дуная.