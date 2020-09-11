Как Румыния согласилась на принадлежность Бессарабии Российской Федерации и признала Одесскую республику
Как Румыния согласилась на принадлежность Бессарабии Российской Федерации и признала Одесскую республику
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В течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени, и почти до выхода в море. Учения начались в день визита в Румынию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, 13 судов — участников учений в течение трех дней преодолели 200 морских миль и отработали около 50 различных тренировочных сценариев.

Совместно с пограничной полицией Румынии морская охрана Госпогранслужбы отработала элемент поиска и спасения человека, упавшего за борт. Также группа тральщиков впервые в истории учений совершила условное траление района реки, обнаружила и уничтожила учебную подводную мину. 

Пограничники отмечают, что все мероприятия учений были организованы без ущерба экосистеме Дуная.    