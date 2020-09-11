Президенту Александру Лукашенко во время его визита в Россию следовало бы договариваться о том, чтобы Москва гарантировала его личную безопасность. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Запад хочет, чтобы Москва платила за антироссийскую политику Лукашенко — Болкунец © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что для него было бы более рациональным и правильным в Москве вести переговоры о своей собственной безопасности для отхода из Белоруссии. Потому что единственная страна, которая может дать пожизненные гарантии безопасности его и его семье, это Россия. Ни на Западе, ни на Востоке никто таких гарантий не даст», — категоричен эксперт.

Однако, считает Болкунец, Лукашенко, прежде всего, рассчитывает договориться с Москвой о финансовой поддержке, поскольку золотовалютные резервы Белоруссии за август снизились на рекордные $ 1,4 млрд, и у него нет внутренних резервов для погашения текущих внешних долгов.

По его мнению, Москва решила оказать поддержку Лукашенко, потому что она во внешней политике традиционно сотрудничает с властью, а не с оппозицией, и потому что она доверяет данным белорусского ЦИК.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.