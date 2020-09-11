Киевлянин в неадекватном состоянии откусил отцу палец, разбил собакой окно, избил соседа железной лопаткой для обуви. Об этом 11 сентября сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook

Случай произошел на улице Докучаевской. По словам потерпевших, мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Сосед прибежал на помощь, но нападавший нанес ему многочисленные удары железной лопаткой для обуви, а после убежал. На Украине преступники транслировали пытки людей в прямом эфире YouTube © flickr.com, Mark Lovick

Позднее патрульные получили еще один вызов в частный сектор неподалеку. Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу.

«Нашли мужчину за 20 минут. Он сидел на подоконнике четвертого этажа заброшенного здания. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе», — рассказывают в полиции.