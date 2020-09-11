Украинский государственный концерн «Ядерное топливо» не выполняет свою производственную функцию и будет ликвидирован, заявила и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец 11 сентября

«Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию по отношению к строительству объектов ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования», — сказала и.о. главы Минэнерго.

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Государственный концерн «Ядерное топливо» был создан в 2008 году правительством Юлии Тимошенко из части предприятий, входивших в госконцерн «Укратомпром». Последний был ликвидирован.

Перед новосозданным концерном ставилась цель организовать производство ядерного топлива на Украине, однако за прошедшие 12 лет она так и не была достигнута.

Украинские власти предпочитают закупать топливные элементы американского производства, которые несут серьезную опасность для советских реакторов, которые еще функционируют на Украине.