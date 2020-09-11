«Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию по отношению к строительству объектов ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования», — сказала и.о. главы Минэнерго.
Прежде чем было принято решение о ликвидации, в компании провели аудит, добавила Буславец.
Государственный концерн «Ядерное топливо» был создан в 2008 году правительством Юлии Тимошенко из части предприятий, входивших в госконцерн «Укратомпром». Последний был ликвидирован.
Перед новосозданным концерном ставилась цель организовать производство ядерного топлива на Украине, однако за прошедшие 12 лет она так и не была достигнута.
Украинские власти предпочитают закупать топливные элементы американского производства, которые несут серьезную опасность для советских реакторов, которые еще функционируют на Украине.