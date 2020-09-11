Случай произошел в Бердичеве. Удерживаемых били. Правоохранителям удалось установить место нахождения преступников и их задержать.
Накануне фигурантам дела сообщили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток, без права внесения залога. Ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов рассматривается судом.