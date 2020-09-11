Полицейские Житомирской области задержали членов группировки, которая удерживала людей в квартире и, демонстративно применяя физическое насилие, проводили прямые трансляции в Youtube. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины

Все ради лайков: на Украине мужчины перекрыли железную дорогу и стреляли в машиниста © полиция Винницкой области

Накануне фигурантам дела сообщили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток, без права внесения залога. Ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов рассматривается судом.