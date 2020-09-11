Национальная разведывательная организация Турции арестовала в Одессе члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Ису Озера и доставила его в Стамбул. Об этом на днях сообщил телеканал CNN Turk

В Киеве курды протестовали против военной операции Турции в Сирии © Фото: LB.ua

Следствие установило, что некоторое время Озер проживал в Румынии. Там он занимался вымогательством денег у местных турок в пользу организации, что стало поводом для его задержания и депортации. В 2014 году он присоединился к ячейке РПК в Догубаязите в провинции Агры, а позже бежал из Турции из-за возможности ареста.