Отмечается, что Озер передан сотрудникам Управления по борьбе с терроризмом. В отношении него возбуждены дела по обвинениям в «членстве в террористической организации», «пропаганде терроризма» и «подделке документов».
Следствие установило, что некоторое время Озер проживал в Румынии. Там он занимался вымогательством денег у местных турок в пользу организации, что стало поводом для его задержания и депортации. В 2014 году он присоединился к ячейке РПК в Догубаязите в провинции Агры, а позже бежал из Турции из-за возможности ареста.