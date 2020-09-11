Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в его стране координируются представителями Запада через соцсети. С мнением белорусского лидера, что их воздействию противостоять нельзя, не согласился культуролог Сергей Киселев и в интервью изданию Украина.ру рассказал как Россия решает этот вопрос

Эксперт пояснил, что у России в части глобальной паутины своя позиция: Москва не пошла по сценарию Китая, где национальный сегмент скрыт от глобальных сетей. Россия, по словам культуролога, идет путем создания своих конкурентоспособных систем.

«Нам нужен свой, независимый от США магазин интернет-приложений, нужно развивать альтернативные YouTube видеохостинги, Яндекс.Эфир. Нужны каналы в Telegram, но не следует забывать и про российские платформы, такие как ВКонтакте, новый IСQ», — выразил свое мнение Киселев.

Цензура в интернете. Запреты, которые рождают прозрение © AFP, Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Потому что, уверен Киселев, одни соцсети не способны оказать на массы такое большое влияние, чтобы люди просто взяли и вышли на улицы.

Для этого должно сойтись много факторов, например, недоверие к судебной и правоохранительной системе и снижение уровня жизни.

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.