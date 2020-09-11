Эксперт пояснил, что у России в части глобальной паутины своя позиция: Москва не пошла по сценарию Китая, где национальный сегмент скрыт от глобальных сетей. Россия, по словам культуролога, идет путем создания своих конкурентоспособных систем.
«Нам нужен свой, независимый от США магазин интернет-приложений, нужно развивать альтернативные YouTube видеохостинги, Яндекс.Эфир. Нужны каналы в Telegram, но не следует забывать и про российские платформы, такие как ВКонтакте, новый IСQ», — выразил свое мнение Киселев.
Эксперт выразил надежду, что наряду с развитием интернет-проектов, выводы из происходящего в Белоруссии будут сделаны.
Потому что, уверен Киселев, одни соцсети не способны оказать на массы такое большое влияние, чтобы люди просто взяли и вышли на улицы.
Для этого должно сойтись много факторов, например, недоверие к судебной и правоохранительной системе и снижение уровня жизни.
Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.