По мнению культуролога, после потери для России Прибалтики и Украины, утрата еще и братского белорусского народа «не оставит шанса» русскому народу на дальнейшее развитие и процветание.
«Поднятие флага гитлеровских коллаборантов и пособников нацистов над Брестской крепостью, над древним русским Полоцком, над городом-героем Минском поставит крест на нынешнем политическом классе России», — уверен Киселев.
Конкретные шаги в укреплении России и Белоруссии, продолжил эксперт, могут быть сделаны на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая в ближайшее время состоится в Москве.
Эксперт выразил надежду на то, что в ходе этого визита будут достигнуты договоренности о российском присутствии в Белоруссии, чтобы остудить «горячие головы в Варшаве».
Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.