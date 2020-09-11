В одном из своих заявлений президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в случае краха Белоруссии такая же участь ждет и Россию. С этим мнением согласился культуролог Сергей Киселев и объяснил корреспонденту Украина.ру при каких именно обстоятельствах это может произойти

По мнению культуролога, после потери для России Прибалтики и Украины, утрата еще и братского белорусского народа «не оставит шанса» русскому народу на дальнейшее развитие и процветание.

«Поднятие флага гитлеровских коллаборантов и пособников нацистов над Брестской крепостью, над древним русским Полоцком, над городом-героем Минском поставит крест на нынешнем политическом классе России», — уверен Киселев.

На здании областной администрации в Виннице впервые вывесили бандеровский флаг © 0432.ua Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая в ближайшее время состоится в Москве.

Эксперт выразил надежду на то, что в ходе этого визита будут достигнуты договоренности о российском присутствии в Белоруссии, чтобы остудить «горячие головы в Варшаве».

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.