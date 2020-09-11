Как отмечается в публикации, Великобритания, которая пока не продавала Украине вооружения, готовится обеспечить украинские ВМС необходимым количеством ракетных катеров, которых на Украине пока нет.
В посольстве Великобритании на Украине рассказали, что речь идет о программе обновления флота, в том числе о «поддержке судостроительных мощностей» в стране.
При этом первые катера будут построены в Великобритании, представителям Киева разрешат за этим наблюдать, — говорится в комментарии дипмиссии.
Как утверждается, позднее сбор корпусов и оснащение кораблей вооружением будут осуществляться на Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.
Британия также планирует выделить Украине кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов на покупку судов и локализацию производства.
Подписание соответствующего договора может состояться в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре.