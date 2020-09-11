Украина и Великобритания находятся на завершающем этапе переговоров по производству ракетных катеров для украинских Военно-морских сил. Об этом пишет украинское интернет-издание «Европейская правда» в статье «Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС»

Как отмечается в публикации, Великобритания, которая пока не продавала Украине вооружения, готовится обеспечить украинские ВМС необходимым количеством ракетных катеров, которых на Украине пока нет.

Украинский военный грозит Москве «москитным флотом роботов-киллеров» © пресс-служба министерства обороны Украины

При этом первые катера будут построены в Великобритании, представителям Киева разрешат за этим наблюдать, — говорится в комментарии дипмиссии.

Как утверждается, позднее сбор корпусов и оснащение кораблей вооружением будут осуществляться на Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Британия также планирует выделить Украине кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов на покупку судов и локализацию производства.

Подписание соответствующего договора может состояться в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре.