Экс-руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сумеет избежать ответственности за интервью с Дмитрием Гордоном. Об этом политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Фесенко: Проблема Андрея Богдана — его чрезмерная конфликтность © glavred.info

По словам Золотарева, это интервью стало «ударом в спину» Зеленского, однако, хотя там и были моменты «на грани фола», это ничем для Богдана не чревато.

«Такая крупная и ушлая рыба, как адвокат Богдан, сумеет выкрутиться от обвинений в госизмене. Он не по зубам нынешним правопохоронным органам украинским, я не думаю, что ему тюрьма грозит в результате его интервью. Скорее всего, его все-таки потягают, но никакого наказания он не понесет», — заявил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.