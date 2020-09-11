В среду, 9 сентября, Богдан дал 4-часовое интервью Гордону, в котором, в частности, нелестно отозвался о работе Офиса президента.
По словам Золотарева, это интервью стало «ударом в спину» Зеленского, однако, хотя там и были моменты «на грани фола», это ничем для Богдана не чревато.
«Такая крупная и ушлая рыба, как адвокат Богдан, сумеет выкрутиться от обвинений в госизмене. Он не по зубам нынешним правопохоронным органам украинским, я не думаю, что ему тюрьма грозит в результате его интервью. Скорее всего, его все-таки потягают, но никакого наказания он не понесет», — заявил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.