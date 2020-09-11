Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, сняла провокационное видео на песню Sad Song. Клип появился на YouTube 11 сентября

Поклонники сравнили Maruv с Пугачевой из-за нового стиля © Facebook, MARUV

Режиссером видео выступила Яна Чаплыгина.

По сюжету артистка встречается со своим двойником, с которым ведет борьбу. Как отметили зрители, в клипе им особенно понравился монохромный танец кумира со своей близняшкой.

«Визуальный ряд — бомба! Монохромный танец прекрасен. Браво!», «Клип роскошный, песня и вокал тоже», «За рэпчик в конце жирный такой плюс», — написали они в комментариях к клипу.