В клипе она появляется в пикантных образах: в черных полупрозрачных боди и стрипах — туфлях на высокой платформе.
Режиссером видео выступила Яна Чаплыгина.
По сюжету артистка встречается со своим двойником, с которым ведет борьбу. Как отметили зрители, в клипе им особенно понравился монохромный танец кумира со своей близняшкой.
«Визуальный ряд — бомба! Монохромный танец прекрасен. Браво!», «Клип роскошный, песня и вокал тоже», «За рэпчик в конце жирный такой плюс», — написали они в комментариях к клипу.