Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден пойти на проведение реформ, но они окажутся «осторожными», а «многопартийность» сложится из «старых» политических сил, такой прогноз дал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко ждут в Кремле, но никаких документов с ним подписывать не будут © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В элитах уже сформулирован консенсус на этот счет, и все понимают, что частичная передача власти от президента к парламенту и правительству стране просто необходима.

«Реформа, подразумевающая реальную многопартийность, также неизбежна. Другой вопрос, что вряд ли белорусские власти допустят регистрацию и участие в выборах новых политических партий, скорее всего, участвовать в политическом процессе будут так называемые "старые партии"», сказал Киселев.

Культуролог назвал предстоящие белорусские реформы «осторожными» и уточнил, что срок до 2022 года, который обозначил Лукашенко на эти изменения, вполне оправдан, так как перезапустить политическую систему в один день невозможно.

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.

Власти Белоруссии разработали план выхода из кризиса. Глава государства Александр Лукашенко представил его России и ОБСЕ 3 сентября.

Порядок действий предполагает внесение поправок в Конституцию, которые ослабят власть президента в пользу правительства и парламента.

После чего в республике планируют провести новые президентские и парламентские выборы. План рассчитывают претворить в жизнь до 2022 года.