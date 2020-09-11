По мнению эксперта, Лукашенко придется идти на реформы в любом случае.
В элитах уже сформулирован консенсус на этот счет, и все понимают, что частичная передача власти от президента к парламенту и правительству стране просто необходима.
«Реформа, подразумевающая реальную многопартийность, также неизбежна. Другой вопрос, что вряд ли белорусские власти допустят регистрацию и участие в выборах новых политических партий, скорее всего, участвовать в политическом процессе будут так называемые "старые партии"», сказал Киселев.
Культуролог назвал предстоящие белорусские реформы «осторожными» и уточнил, что срок до 2022 года, который обозначил Лукашенко на эти изменения, вполне оправдан, так как перезапустить политическую систему в один день невозможно.
Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.
Власти Белоруссии разработали план выхода из кризиса. Глава государства Александр Лукашенко представил его России и ОБСЕ 3 сентября.
Порядок действий предполагает внесение поправок в Конституцию, которые ослабят власть президента в пользу правительства и парламента.
После чего в республике планируют провести новые президентские и парламентские выборы. План рассчитывают претворить в жизнь до 2022 года.