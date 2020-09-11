Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пожаловался на действия местных пограничников при его возвращении в республику. В ответ на это Пограничный комитет Белоруссии обнародовал 11 сентября видеозапись пересечения границы главой украинского диппредставительства

Киев волнует, насколько далеко зайдет интеграция Белоруссии и РФ – посол Кизим © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права», — заявил дипломат.

Он не понял, что именно хотели найти в багажнике его автомобиля.

«Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае, инцидент для меня был неприятным», — отметил Кизим.

Госпогранкомитет в ответ опубликовал видео, как дипломат пересекал границу, а также разместил ссылки на документы, которыми регламентированы особенности дипломатического багажа.

Судя по кадрам, в ответ на просьбу продемонстрировать содержимое багажника, Кизим стал угрожать пограничникам.

«Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я буду писать ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?» — сказал посол.

В начале августа после выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты, так как действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал больше 80% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что в Белоруссии ответили, что не нуждаются в «заезженных советах». Украина отозвала посла для консультаций и приостановила все контакты с Белоруссией.