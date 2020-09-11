«Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня», — говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по развитию ситуации в Белоруссии. Зеленский отметил общности подходов Украины и ЕС в оценках внутриполитического кризиса в Белоруссии.
Кроме того, главы государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский поблагодарил Дуду за предоставленную практическую помощь.
Также глава украинского государства ознакомил собеседника с ситуацией в Донбассе. Собеседники согласились с важностью поддержки традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога.
Дуда с благодарностью принял приглашение Зеленского посетить Украину с визитом в октябре этого года.