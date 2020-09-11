В публикации Супрун указано, что перхоть — это кожное заболевание, вызванное грибком, который поразил 90% населения.
Экс-глава украинского Минздрава с американским образованием поделилась главными секретами борьбы с «белыми хлопьями».
«Регулярно мойте голову с шампунем против перхоти и обычным шампунем. Большинству людей не стоит мыть голову каждый день — следует делать это по крайней мере через день, потому что чем чаще мы обезжириваем кожу, тем сильнее работают сальные железы», — написала Супрун.
Также экс-министр подсказала подписчикам, что в борьбе с перхотью стоит следить за влажностью воздуха: в сухом помещении грибок размножается быстрее.
Ульяна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.
Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на майдане.
Позднее в должности и.о министра гражданка США провела бесчеловечную реформу здравоохранения в стране, фактически оставив украинцев без бесплатной медицины, за что получила от народа прозвище «Доктор смерть».
Супрун призывала защищать ЛГБТ так же, как ее бабушка защищала пособников нацистов во времена Великой Отечественной.
Она выступила в защиту украинского неонациста Сергея Стерненко, который обвиняется в убийстве человека ножом в спину в Одессе.
Экс-чиновница также поддержала ультраправых ультрас киевского «Динамо», которые устроили травлю новоназначенного тренера клуба Мирчи Луческу.