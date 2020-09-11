Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала украинцам, что такое перхоть и как с ней бороться, «полезный» пост она выложила в соцсети 10 сентября

В публикации Супрун указано, что перхоть — это кожное заболевание, вызванное грибком, который поразил 90% населения.

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«Регулярно мойте голову с шампунем против перхоти и обычным шампунем. Большинству людей не стоит мыть голову каждый день — следует делать это по крайней мере через день, потому что чем чаще мы обезжириваем кожу, тем сильнее работают сальные железы», — написала Супрун.

Также экс-министр подсказала подписчикам, что в борьбе с перхотью стоит следить за влажностью воздуха: в сухом помещении грибок размножается быстрее.

Ульяна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.

Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на майдане.

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Супрун призывала защищать ЛГБТ так же, как ее бабушка защищала пособников нацистов во времена Великой Отечественной.

Она выступила в защиту украинского неонациста Сергея Стерненко, который обвиняется в убийстве человека ножом в спину в Одессе.

Экс-чиновница также поддержала ультраправых ультрас киевского «Динамо», которые устроили травлю новоназначенного тренера клуба Мирчи Луческу.