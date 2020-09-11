По его словам, США штампуют превосходное оружие, в том числе ядерное.
«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сказал американский лидер.
Трамп напомнил, что власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года.
Благодаря этому сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо», заключил президент.
Министр вооружений нацистской Германии Альберт Шпеер в ходе Второй мировой заявлял, что «затяжная война будет выиграна посредством чудо-оружия (нем. Wunderwaffe)».
Нацистская пропаганда твердила о чудо-оружии вплоть до самых последних дней Третьего Рейха.
При этом сам термин «вундерваффе» был изобретён не Шпеером, а пропагандистами Имперского министерства пропаганды Йозефа Геббельса.
Как отмечают исследователи, о чудо-оружии рассказывали немцам для достижения психологического эффекта, поддержания боевого духа войск и подавления панических настроений среди населения.
Согласно социологическим опросам, пока Трамп в предвыборной президентской гонке уступает своему противнику, кандидату от демократов Джо Байдену.