У Соединенных Штатов Америки есть системы вооружений, о которых никто не знает, рассказал президент страны Дональд Трамп журналистам перед отлетом в штат Мичиган

По его словам, США штампуют превосходное оружие, в том числе ядерное.

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сказал американский лидер.

Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Благодаря этому сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо», заключил президент.

Министр вооружений нацистской Германии Альберт Шпеер в ходе Второй мировой заявлял, что «затяжная война будет выиграна посредством чудо-оружия (нем. Wunderwaffe)».

Нацистская пропаганда твердила о чудо-оружии вплоть до самых последних дней Третьего Рейха.

При этом сам термин «вундерваффе» был изобретён не Шпеером, а пропагандистами Имперского министерства пропаганды Йозефа Геббельса.

Как отмечают исследователи, о чудо-оружии рассказывали немцам для достижения психологического эффекта, поддержания боевого духа войск и подавления панических настроений среди населения.

Согласно социологическим опросам, пока Трамп в предвыборной президентской гонке уступает своему противнику, кандидату от демократов Джо Байдену.