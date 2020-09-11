Буславец отметила, что министерство завершает работу над концепцией реформирования угольной отрасли.
«Германия подтвердила договоренности, уже начали определенные действия по совместному сотрудничеству над трансформацией угольных регионов страны. Украинская делегация представила немецкой стороне шесть пилотных проектов по шахтам, где мы предлагаем немецкой стороне принять участие в их закрытии и трансформации этих регионов», — сказала она.
По мнению Буславец, в ближайшее время это направление должно иметь определенные результаты.