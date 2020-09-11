Украина и Германия начали процесс реализации шести пробных проектов по закрытию угольных шахт. Об этом 11 сентября заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале министерства

Буславец отметила, что министерство завершает работу над концепцией реформирования угольной отрасли. Уголь станет основой для производства электроэнергии на Украине — Шмыгаль © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Германия подтвердила договоренности, уже начали определенные действия по совместному сотрудничеству над трансформацией угольных регионов страны. Украинская делегация представила немецкой стороне шесть пилотных проектов по шахтам, где мы предлагаем немецкой стороне принять участие в их закрытии и трансформации этих регионов», — сказала она.

По мнению Буславец, в ближайшее время это направление должно иметь определенные результаты.