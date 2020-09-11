Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской вполне понятная, однако в последнее время с ней стали происходить «зримые метаморфозы», обусловленные пребыванием в Литве, сообщают РИА-Новости 11 сентября

По мнению Лаврова, интерпретировать публичные заявления Тихановской о призывах к сопротивлению внутри Белоруссии и просьбы о наложении на республику санкций извне, вполне очевидно демонстрируют планы главы Координационного совета. Теперь ее амбиции подпитывает государство, в котором Тихановская находится.

«Достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Беларуси и ее будущего», — прокомментировал Лавров.

В пятницу, 11 сентября, Вильнюс официально признал Светлану Тихановскую президентом Белоруссии.

Пушков назвал поведение Литвы «Операцией Гуайдо» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Алексей Пушков назвал это повторением венесуэльского сценария, где Литва выступает «от лица Гуайдо».

Сергей Лавров заявил, что Вильнюс в этой ситуации перешел все грани приличия. По его словам, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская «работают совсем не демократическими методами».

Не смотря на это, литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую, а также оппозиционный Координационный совет.

Поведение действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Литве предлагают расценивать как аннексию страны.

Протесты в Белоруссии началась 9 августа, после голосования. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал больше 80% голосов а Тихановская — 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, откуда до сих пор руководит Координационным советом, который был создан для передачи ей власти от Лукашенко.