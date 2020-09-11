Мэр Киева Виталий Кличко заявил об эпидемиологической опасности в столице, которая в городе растет с каждым днем. Об этом 11 сентября он сообщил в Telegram

«В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Поэтому по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в столице снова введут ряд ограничений», — написал он. Коронавирус оставил Украину без транзитных пассажиров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В частности, будет ограничено проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий. Теперь разрешены лишь мероприятия с участием не более 220 человек — 1 человек на 10 квадратных метров.

Запрещена работа хостелов. Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешается группами не более 20 человек. Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 квадратных метров. Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляются только в количестве 50% мест для сидения.