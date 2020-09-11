Украинский чемпион мира по дзюдо 32-летний Георгий Зантарая, собирается баллотироваться в Киевсовет по списку «Слуги народа». Об этом 11 сентября сообщает glavcom.ua

Партия Порошенко обходит «Слугу народа» на выборах в Киевсовет — опрос © Стрингер объявит о своих политических планах.

Звантарая родился в абхазском городе Гали (Грузия). В Киеве семья Зантарая оказалась в начале 90-х годов прошлого века, когда в Грузии началась война. В 2009 году 20-летний Зантарая стал первым в украинской истории чемпионом мира по дзюдо. В последующие годы, в 2011, 2013 и 2019 годах, он трижды выигрывал чемпионат Европы, был серебряным призером чемпионата мира-2010 и четыре раза, в 2011, 2013, 1014 и 2018 годах, выигрывал мировую бронзу.

Дзюдоист Зантарая не первый спортсмен, которого в свои ряды привлекает партия президента Украины Владимира Зеленского, действующим депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» является борец Жан Беленюк.