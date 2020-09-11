Основанием для возбуждения дела стали высказывания экс-депутата украинского парламента Давида Жвании, который ранее выложил в интернет несколько видеороликов, в которых озвучил компромат на Порошенко. В одном из них он заявил, что бывший президент готовит госпереворот на осень этого года. Однако никакой реакции на заявления Жвании со стороны Офиса генпрокурора не последовало.
Теперь по решению суда прокуратура будет обязана начать расследование по данному делу. В подтверждение своих слов Кузьмин опубликовал соответствующие документы.
Ранее о необходимости правоохранительных органов отреагировать на заявления Жвании заявлял депутат от «Слуги народа» Александр Качура, однако в Офисе генпрокурора ему ответили, что не видят оснований для этого.
Накануне сам Жвания опубликовал очередное видео, в котором раскритиковал действующие власти Украины. По его словам, в стране нет президента и генпрокурора, они являются марионетками, которым запрещают преследовать Порошенко.