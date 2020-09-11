Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора завести дело о подготовке насильственной смены власти в стране, которую якобы готовит экс-президент Петр Порошенко. Данное решение было принято по заявлению депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Рената Кузьмина, который сообщил об этом 11 сентября в своем Facebook

Основанием для возбуждения дела стали высказывания экс-депутата украинского парламента Давида Жвании, который ранее выложил в интернет несколько видеороликов, в которых озвучил компромат на Порошенко. В одном из них он заявил, что бывший президент готовит госпереворот на осень этого года. Однако никакой реакции на заявления Жвании со стороны Офиса генпрокурора не последовало. «Момент Жвании». Божья роса в глазах патриотов © LIGA.net

Теперь по решению суда прокуратура будет обязана начать расследование по данному делу. В подтверждение своих слов Кузьмин опубликовал соответствующие документы.

Ранее о необходимости правоохранительных органов отреагировать на заявления Жвании заявлял депутат от «Слуги народа» Александр Качура, однако в Офисе генпрокурора ему ответили, что не видят оснований для этого.

Накануне сам Жвания опубликовал очередное видео, в котором раскритиковал действующие власти Украины. По его словам, в стране нет президента и генпрокурора, они являются марионетками, которым запрещают преследовать Порошенко.