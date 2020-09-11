Основанием для возбуждения дела стали высказывания экс-депутата украинского парламента Давида Жвании, который ранее выложил в интернет несколько видеороликов, в которых озвучил компромат на Порошенко. В одном из них он заявил, что бывший президент готовит госпереворот на осень этого года. Однако никакой реакции на заявления Жвании со стороны Офиса генпрокурора не последовало. 

«Момент Жвании». Божья роса в глазах патриотов
«Момент Жвании». Божья роса в глазах патриотов
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Теперь по решению суда прокуратура будет обязана начать расследование по данному делу. В подтверждение своих слов Кузьмин опубликовал соответствующие документы. 

Ранее о необходимости правоохранительных органов отреагировать на заявления Жвании заявлял депутат от «Слуги народа» Александр Качура, однако в Офисе генпрокурора ему ответили, что не видят оснований для этого. 

Накануне сам Жвания опубликовал очередное видео, в котором раскритиковал действующие власти Украины. По его словам, в стране нет президента и генпрокурора, они являются марионетками, которым запрещают преследовать Порошенко.