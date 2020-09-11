Оппозиционные белорусские Telegram-каналы анонсировали 11 сентября новое массовое шествие своих сторонников, оно должно состояться в воскресенье, 13 сентября

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа противники победившего Александра Лукашенко собирают каждое воскресенье многотысячные марши в столице, а также аналогичные мероприятия в других городах республики. Очередное такое шествие 13 сентября получило название «Марш героев».

Организаторы заявляют, что демонстрация будет «знаковой и необычной». Начало марша запланировано на 14:00. Участников призывают одеваться по погоде и быть готовыми к мобильности.

После уличных столкновений с правоохранительными органами в ночь после выборов и последующие несколько дней, белорусская оппозиция перешла к тактике мирных маршей по выходным дням. По разным оценкам в них принимают участие от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. «Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В анонсе говорится, что название предстоящего марша символизирует тех белорусов, которые весь последний месяц каждый день ведут борьбу с властью.

Ранее подконтрольные оппозиции Telegram-каналы призвали протестующих создавать собственные дружины самообороны. Это произошло после того, как на акциях протеста на стороне силовиков были замечены люди без униформы и опознавательных знаков, которые принимали участие в задержаниях некоторых оппозиционеров.