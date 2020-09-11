«Мне не понравилось попурри ко Дню независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, делать такое шоу, которое состоялось в День независимости, по моему мнению, было неуместно», — сказал Вакарчук.
У музыканта нет претензий касательно использования фрагмента его песни без разрешения.
«С юридической точки зрения никто не должен спрашивать у нас о маленьком кусочке песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет… Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты, и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них», — добавил Вакарчук.
После выступления президента страны Владимира Зеленского на Софийской площади 24 августа Сердючка, Потап, Павел Зибров, Тина Кароль и другие певцы устроили концерт-попурри.