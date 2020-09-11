Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в эфире шоу «Слава+» 10 сентября раскритиковал концерт-попурри ко Дню независимости на Софиевской площади, где прозвучал фрагмент его песни «Там, где нас нет» в исполнении Верки Сердючки

Вакарчук пожаловался, что ему не давали писать песни в Верховной Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

У музыканта нет претензий касательно использования фрагмента его песни без разрешения.

«С юридической точки зрения никто не должен спрашивать у нас о маленьком кусочке песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет… Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты, и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них», — добавил Вакарчук.

После выступления президента страны Владимира Зеленского на Софийской площади 24 августа Сердючка, Потап, Павел Зибров, Тина Кароль и другие певцы устроили концерт-попурри.