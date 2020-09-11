Украинская и российская певица Алина Гросу опубликовала неоднозначное видео на песню «Голый король». Клип появился на ее канале в YouTube 11 сентября

Героиня ролика просыпается в объятиях козла, который превращается в ее мужа. По ходу действия выясняется, что супруг ей неверен: она видит, как ему звонят незнакомки, и тайно идет за ним в стрип-клуб.

«Несмотря на то, что клип на первый взгляд кажется легким и веселым, при этом мы с командой показали серьезную проблему об изменах в семьях», — пояснила певица.

Сообщается, что премьера песни «Голый король» была приурочена к 25-летнему юбилею певицы, она полюбилась слушателям, и поэтому ее решили экранизировать.

В съемках ролика принимал участие настоящий козел, что порадовало зрителей: «Ну хоть козлика покормили», «Посмеялся от души», «И с юмором и со смыслом! Удачи нам, девочки», — написали они. «Страшнее любого вируса!»: украинская поп-звезда удивила фанатов своим перевоплощением © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Однако не все одобрили смелый сценарий и откровенный образ героини. «Твоя сексуальность в скромности… будь скромнее, «Идея с козлом… ну не знаю», «Когда я в отношениях готов быть самым лучшим и всегда верным своей второй половинке, мне попадается в точности коза, которая меня не ценит!» — отреагировали пользователи YouTube.