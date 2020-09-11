Решение было озвучено на совещании по вопросам подготовки оборонного бюджета на будущий год, где Данилов предложил еще раз посчитать расходы сферы, проанализировав финансирование в первых трех кварталах 2020 года.
Были рассмотрены вопросы оборонного финансирования отдельных субъектов сектора безопасности.
Оборонная отрасль страны в 2020 году получила рекордный к тому времени бюджет в 245,8 млрд гривен.
Тогда в качестве основных приоритетов, для чего выделялись эти средства, назывались закупка, модернизация и ремонт военной техники и развитие инфраструктуры, отвечающим стандартам НАТО.
Новый бюджет-2021 будет расширен для достижения тех же целей.