В следующем году Украина увеличит финансирование сектора безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Аif.ua 11 сентября

Решение было озвучено на совещании по вопросам подготовки оборонного бюджета на будущий год, где Данилов предложил еще раз посчитать расходы сферы, проанализировав финансирование в первых трех кварталах 2020 года.

Депутаты от «Слуги народа» не смогли назвать фамилию министра обороны © Facebook, Слуга Народу

Оборонная отрасль страны в 2020 году получила рекордный к тому времени бюджет в 245,8 млрд гривен.

Тогда в качестве основных приоритетов, для чего выделялись эти средства, назывались закупка, модернизация и ремонт военной техники и развитие инфраструктуры, отвечающим стандартам НАТО.

Новый бюджет-2021 будет расширен для достижения тех же целей.