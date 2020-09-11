Лишь при условии независимости от украинской власти антикоррупционных институтов Международный валютный фонд (МВФ) будет осуществлять кредитование страны, сказал представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне 10 сентября

В частности, речь идет о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), уточнил Райс.

«Для Украины создание эффективной антикоррупционной базы было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних нескольких лет. Поддержка независимости и целостности НАБУ, САП и ВАКС является ключевым компонентом структурных реформ для обеспечения более сильного и справедливого роста», — добавил он.

По его словам, пока нужный результат не достигнут, МВФ продолжает дискуссию с Киевом, дата первой обзорной миссии еще не установлена.

Неделей ранее послы стран Большой семерки потребовали от главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова «прозрачности избрания» нового главы САП.

В противном случае Украина может лишиться безвиза с ЕС и ожидаемого кредита в 600 млн евро, говорится в письме дипломатов.

Поводом для такого жесткого послания стало изменение Верховной Радой состава комиссии, которая должна выбирать нового главу САП.

Напомним, НАБУ, САП и ВАКС при совместной работе смогут отправить за решетку любого высокопоставленного чиновника, если докажут его коррупционные преступления.

При этом данные антикоррупционные органы даже без контроля со стороны Украины не будут независимыми, так как создавались при контроле и финансировании Соединенными Штатами Америки.

Таким образом, в случае полноценного функционирования НАБУ, САП и ВАКС так, как этого требуют США, Вашингтон существенно усилит и без того весьма жесткий контроль над украинскими властями.