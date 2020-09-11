В среду, 9 сентября, экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан дал четырехчасовое интервью Дмитрию Гордону, в котором заявил, что у Украины с Россией будет мир.
По мнению Фесенко, к прежнему своему состоянию украинско-российские отношения уже никогда не вернутся. Он отметил, что вопрос с Крымом так и не решен, а единственным вариантом прекращения войны в Донбассе он видит так называемый приднестровский сценарий: прекращение военных действий и сохранение политического статус-кво.
«Это может через несколько лет привести к тому, что ситуация начнет выравниваться и может возникнуть парадигма отношений "холодного мира". Когда могут какие-то контакты возобновиться, как с Грузией, но в более сложной форме, потому что обид больше. Такое холодное мирное сосуществование с ограниченными контактами, но без всякой дружбы и особого добрососедства», — подчеркнул политолог.
В настоящий же момент, по его словам, он не видит никаких предпосылок к миру.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.