Во время последнего интервью экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан косвенно подтвердил свою связь с делом против брата нынешнего главы ОПУ Дениса Ермака. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Украина) Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Депутат Лерос заявил, что Ермак держит «слуг народа» в страхе из-за дела против его брата © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону, в котором, не называя имен, нелестно отзывается о работе Ермака.

Фесенко отметил, что противники президента и его Офиса уже используют заявления Богдана против Ермака, и напомнил о существовании судебного иска.

«Тут я думаю, что Богдан тоже совершил ошибку — он подставился. Иск по этому делу подал человек, который записывал брата Ермака, против которого тоже открыто уголовное дело. И тут Богдан подставился: он фактически через эту связку показал, что он причастен к записям брата Ермака. Это подозрение было и раньше, но теперь оно подтвердилось», — сказал политолог.

При этом он считает, что вся эта история ничем не закончится, так как проходит она под грифом секретности и «такие вещи на публику не выносят».

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное дело против Дениса Ермака. Судья вынесла такое решение по заявлению одного из народных депутатов.

Отмечается, что «в заявлении содержались данные и обстоятельства касательно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса президента осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.