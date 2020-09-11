В пятницу, 11 сентября, Вильнюс объявил, что официально признает главу оппозиционного Координационного совета Белоруссии Светлану Тихановскую президентом республики. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал это повторением венесуэльского сценария, об этом он написал у себя в Twitter 11 сентября

«Признав Тихановскую избранным главой Белоруссии, Литва дала старт белорусской "операции Гуайдо", хотя в Венесуэле эта операция так и не удалась. Похоже, в схватке за Белоруссию Литва взяла на себя роль "наконечника копья" при том, что его древко держат в руках совсем другие силы», — говорится в сообщении.

По словам самой Тихановской, в Литве она уже собрала себе команду и готова работать, в целях безопасности на родину возвращаться пока не собирается.

Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую, а также оппозиционный Координационный совет.

Поведение действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Литве предлагают расценивать как аннексию страны.

Протесты в Белоруссии началась 9 августа, после голосования. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал больше 80% голосов, а Тихановская — 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, откуда до сих пор руководит Координационным советом, который был создан для передачи ей власти от Лукашенко.