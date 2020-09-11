Двух сотрудников Службы безопасности Украины подозревают в совершении преступления, заключающегося в разглашении сведений, признанных государственной тайной, передает FaceNews.ua 11 сентября

Агент СБУ получил реальный срок за шпионаж в Луганске — МГБ ЛНР © vk.com, Пресс-служба МГБ ЛНР

Обвиняемым сотрудникам Службы безопасности грозит до 5 лет тюремного заключения и лишение права занимать аналогичные должности.

За такое же преступление в 2017 году осудили правоохранителя, который раскрыл гостайну. Мужчина получил 5 лет тюрьмы и потерял право работать в органах государственной власти. Однако позже суд принял во внимание чистосердечное признание, и заменил наказание на 2 года условно с испытательным сроком.