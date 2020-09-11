«По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел», — говорится в сообщении СБУ.
Обвиняемым сотрудникам Службы безопасности грозит до 5 лет тюремного заключения и лишение права занимать аналогичные должности.
За такое же преступление в 2017 году осудили правоохранителя, который раскрыл гостайну. Мужчина получил 5 лет тюрьмы и потерял право работать в органах государственной власти. Однако позже суд принял во внимание чистосердечное признание, и заменил наказание на 2 года условно с испытательным сроком.