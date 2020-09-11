Такое предложение министр высказал во время встречи с генеральным секретарем Всемирной туристической организации ООН Зурабом Пололикашвили, которая состоялась в ходе его рабочего визита в Испанию.
«Не сомневаюсь, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма, которую иностранцы с удовольствием откроют для себя, как нечто новое. Развитие внутреннего туризма является приоритетом президента Владимира Зеленского и правительства Украины. Я хочу, чтобы мы объединили усилия по ВТО для достижения этой цели», — заявил он.