Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил провести на Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира. Об этом 11 сентября сообщает МИД Украины в Facebook

Прощай, Одесса. Украина лишилась молдавских туристов © пресс-служба президента Украины Зурабом Пололикашвили, которая состоялась в ходе его рабочего визита в Испанию. «Не сомневаюсь, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма, которую иностранцы с удовольствием откроют для себя, как нечто новое. Развитие внутреннего туризма является приоритетом президента Владимира Зеленского и правительства Украины. Я хочу, чтобы мы объединили усилия по ВТО для достижения этой цели», — заявил он.