Лидер группы «Океан Эльзы» и депутат от партии «Голос» Святослав Вакарчук, полномочия которого в июне отказалась прекращать Верховная Рада, заявил, что писал песни во время работы в парламенте, но не в зале Рады, поскольку там был «балаган». Об этом 10 сентября он рассказал в интервью YouTube-каналу «Люкс ФМ»

Украина.ру на Youtube Ищенко VLOG. США готовят нападение на Крым?