«Это был очень плодовитый период, потому что это было связано с сублимацией определенных переживаний… Бывало, что строчки появлялись в голове и я их записывал в телефон. Но старался добросовестно работать, не занимался написанием прямо в сессионном зале. Это было бы слишком. Да и поверьте, музыкой в том балагане [не получится] заниматься», — рассказал певец.
В настоящее время артист занят записью нового альбома, который, по его словам, станет самым масштабным за всю историю группы и выйдет до конца года. Вакарчук отметил, что «Океан Эльзы» пять лет не выпускал никакой новой музыки.