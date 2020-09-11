Отмечается, что операция длилась около пяти часов. Ранение женщина получила, когда сидела с соседкой под яблоней. Рядом с ней находился ее трехлетний сын, который не пострадал.
Несмотря на тяжелое ранение, потерпевшая не настаивает на заключении стрелка.
Им оказался 40-летний киевлянин, который приехал к другу. О том, что пуля попала в женщину, узнал от полицейских.
«Произошел несчастный случай, когда мы приехали к моему другу на дачу. Я споткнулся, и он (карабин — ред.) у меня случайно выстрелил. С одиночного. Второй раз я уже поднялся на холм, выстрелил вверх, показать, как действует», — рассказал он.
За неосторожное обращение с охотничьим карабином мужчине грозит до двух лет лишения свободы.