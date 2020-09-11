Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что Россия пытается «посеять разногласия и хаос» в США. Об этом пресс-служба совета заявила в Twitter 11 сентября

США ввели санкции против нардепа Деркача и трех россиян за вмешательство в выборы © Facebook, Андрей Деркач

Там также отмечается, что «из-за попытки повлиять на избирательный процесс» США в четверг, 10 сентября, ввели санкции против лиц, связанных с Россией.

Russia seeks to sow divisions and create chaos across America and other democratic societies. Today, the Administration utilized EO13848 to designate four Russia-linked individuals for attempting to influence the U.S. electoral process. https://t.co/jnDCMiexby — NSC (@WHNSC) September 11, 2020

Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им вмешательства в американские выборы. В частности, в список людей, которых Вашингтон подозревает в причастности к киберпреступлениям, попали Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга, гражданин Украины — из Киева.

В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина заявил, что российские власти якобы пытаются «очернить» кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем «антироссийского истеблишмента», и поддержать действующего президента Дональда Трампа. Среди других стран, которые якобы пытаются вмешаться в выборы в США, он назвал Китай и Иран, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, никаких фактов, подтверждающих «вмешательство» России в выборы в других странах, нет.